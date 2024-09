Media: Oto nowy trener Zalewskiego. Błyskawiczny przewrót w klubie Polaka

Trenerski przewrót w obozie Romy był starannie zaplanowany. Jak donoszą włoskie media, nowym szkoleniowcem rzymskiego zespołu został Ivan Jurić. 49-letni Chorwat do stolicy Włoch przybył już w poniedziałek i czekał na ogłoszenie dymisji Daniele De Rossiego. Ta nastąpiła w środę. Tymczasem lada chwila do kadry pierwszego zespołu przywrócony może zostać Nicola Zalewski. Polak został karnie odsunięty od drużyny po rezygnacji z transferu do Galatasaray Stambuł.