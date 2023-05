Przez ostatnich kilka miesięcy można było mówić o "polskim Napoli". Do Piotra Zielińskiego, który jest jedną z najważniejszych postaci zespołu dołączył Bartosz Bereszyński. Prawy obrońca nie widział perspektyw w Sampdorii, która już jesienią zdawała się iść na dno ligowej tabeli. Teraz jest już pewne, że klub z Ligurii spadnie do Serie B. 30-latek będzie musiał jednak wrócić do Genui.