Arkadiusz Milik w obecnym sezonie musi zadowalać się jedynie rolą rezerwowego w Juventusie. Mimo ograniczonej liczny minut na boisku reprezentant Polski nie zdecydował się zimą na odejście. A miał ku temu możliwości. Nicolo Schira przekazał, że w trakcie zimowego okna transferowego do zarządu "Starej Damy" wpłynęły oferty od dwóch klubów z Arabii Saudyjskiej. Nie przekonały one jednak Milika do opuszczenia zespołu z Turynu.