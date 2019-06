Mariusz Stępiński na celowniku włoskich klubów i Celty Vigo

Mariuszowi Stępińskiemu nie udało się ocalić Chievo Werona przed spadkiem z Serie A, ale polski napastnik udanie prezentował się we włoskiej ekstraklasie i zwrócił na siebie uwagę wielu klubów i to nie tylko we Włoszech.

Zdjęcie Mariusz Stępiński /AFP

Stępiński spędził ostatnie dwa sezony w Chievo, najpierw jako wypożyczony gracz z Nantes, a zeszłego lata został wykupiony przez włoski klub za 2,5 mln euro. Chievo zrobiło dobry interes, bo po udanym dla niego indywidualnie sezonie jego wycena wzrosła do ok. pięciu milionów euro.



Polak zagrał w 35 meczach Serie A, strzelił sześć goli i dołożył dwie asysty. Jego kontrakt ma być ważny do czerwca 2021 roku, ale wszystko wskazuje na to, że opuści zespół, który czeka gra na zapleczu ekstraklasy.

Już wcześniej pojawiły się informacje, że pozyskaniem Stępińskiego zainteresowane są takie włoskie kluby jak Brescia, Udinese czy Parma. Z kolei calciomercato.com twierdzi, że Polaka chciałaby sprowadzić także Sampdoria, ale może okazać się to trudne ze względu na duże zainteresowanie polskim piłkarzem.

Włoskie i hiszpańskie media twierdzą, że polski napastnik może zmienić ligę i przenieść się do Primera Division, bo jego transferem zainteresowane są władze Celty Vigo, które poszukują następcy Maximiliano Gomeza. Urugwajczyk jest na celowniku Valencii, ale brytyjskie media przekonują, że trafi do londyńskiego West Hamu United.

