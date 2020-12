Mario Balotelli pozostaje bez klubu od 1 lipca. Jak długo włoski napastnik będzie wolnym zawodnikiem? Wszystko wskazuje na to, że z nowym pracodawcą zwiąże się na początku przyszłego roku. - Vasco potrzebuje takiego gracza jak Balotelli, a on potrzebuje klubu takiego jak Vasco. Dla naszych fanów byłby jak Diego Maradona - przyznał dyrektor sportowy Fabio Cordella.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Niezwykły hołd oddany Maradonie przed meczem Barcelony. Wideo AFP

Pewnie nie tak Balotelli wyobrażał sobie swoją karierę, kiedy był jedną z największych gwiazd mistrzostw Europy w Polsce i na Ukrainie. Od tego czasu minęło już osiem lat, a piłkarz zanotował istotny regres. Jego ostatnim klubem po przenosinach z Francji była Brescia Calcio. Nie zagościł w niej jednak zbyt długo. Włoski zespół spadł z Serie A, a piłkarz popadł konflikt z włodarzami klubu. Niedługo później pozostał bez pracodawcy.

Reklama

Od tamtej chwili piłkarz łączony jest z różnymi ekipami, jednak do tej pory żadna z nich nie zdecydowała się zatrudnić krewkiego 30-latka. Według medialnych doniesień - zawodnikiem interesował się zespół Championship, Barnsley, ale Balotelli postanowił przyjrzeć z bliska innej ofercie.

Ta dotarła... z Brazylii, a dokładniej z Rio de Janeiro. Wszystko wskazuje na to, że reprezentant Italii już porozumiał się z CR Vasco da Gama. Takiego zdania jest Fabio Cordella.

- Myślę, że jeśli Mario trafi do naszego zespołu, to nie będzie robił głupich rzeczy. On chciałby do nas dołączyć. Jesteśmy drugim klubem po Realu Madryt, który zdobył najwięcej trofeów - przyznał dyrektor sportowy klubu.

Kiedy zatem strzelec 14 goli dla Włochów będzie mógł założyć trykot nowego zespołu? - Oficjalnie nie możemy z nim teraz podpisać kontraktu. Wymieniliśmy się ofertami. Doszliśmy do porozumienia we wszystkich aspektach. Teraz pozostało nam to tylko sformalizować. Mam nadzieję, że uda nam się tego dokonać w połowie stycznia - dodał.

Działacz brazylijskiej drużyny nie szczędził komplementów pod adresem 30-letniego napastnika. - Vasco potrzebuje takiego gracza jak Balotelli, a on potrzebuje klubu takiego jak Vasco. Dla naszych fanów byłby jak Diego Maradona - zakończył Cordella.

PN, Polsat Sport