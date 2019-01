Manolo Gabbiadini bliski przejścia do Sampdorii

​Po dwóch sezonach spędzonych w Premier League, Manolo Gabbiadini powraca do Serie A. Napastnik ma przejść do Sampdorii Genua, gdzie może zająć miejsce Dawida Kownackiego.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Serie A na półmetku. Czy Piątek po przerwie będzie błyszczał tak samo? (ZDJĘCIA ELEVEN SPORTS). WIDEO Eleven Sports

Coraz głośniejsze są doniesienia o ewentualnym transferze Kownackiego. Polak chce opuścić włoski klub, by więcej grać, a chętnych na zakup młodego Polaka nie brakuje. Wszystko wskazuje na to, że jeszcze tej zimy były napastnik Lecha Poznań opuści Sampdorię. Zainteresowana Polakiem jest Fortuna Duesseldorf, ale Sampdoria chce za niego aż 12 mln euro, by zapłacić za Gabbiadiniego.



Reklama

Gabbiadinim interesowały się takie kluby jak: AC Milan, Fiorentina czy Real Betis. Zawodnik jednak postawił na swój były klub, którego barwy reprezentował w sezonie 13/14. Wszelkie szczegóły transferu zostały już ustalone, a co za tym idzie, napastnik powraca na Stadio Luigi Ferraris.

27-latek jeszcze dziś wsiada do samolotu, zmierzającego do Genoi. Na jutro zostały zaplanowane niezbędne testy medyczne, by transfer mógł zostać sfinalizowany. Nowy nabytek klubu z Serie A ma podpisać czteroletni kontrakt i zarabiać około 1,5 miliona euro rocznie.

Według dziennikarza Gianluki Di Marzio, Southampton otrzyma za transfer 12 milionów euro, co zwróci część sumy jaką "Święci" zainwestowali w kupno zawodnika. Kwota ta wzrośnie, gdy napastnik trafi konkretną liczbę bramek, jaką ustalono w kontrakcie.

Włoch po całkiem dobrym starcie w lidze angielskiej, zaliczył spory spadek formy. W tym sezonie trafił do siatki zaledwie raz w zremisowanym spotkaniu z Watford, występując jedynie w dwunastu spotkaniach.

Serie A: wyniki, strzelcy, terminarz, tabela

Zdjęcie Manolo Gabbiadini (z prawej) / AFP

Dawid Leśniak