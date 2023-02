Policja prowadzi intensywne śledztwo po incydencie, do jakiego doszło w Genui. Przed siedzibą Sampdorii zostawiono kartonowe pudełko z odciętym łbem świni. Do makabrycznego pakunku załączono kartkę z informacją: "Wasze głowy będą następne". Groźba kierowana jest do ludzi zarządzających klubem - byłego prezesa Massimo Ferrero i wiceprezesa Antonio Romeiego.