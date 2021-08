Lukaku pożegnał się z fanami Interu. "Mam nadzieję, że zrozumiecie"

Przenosiny Lukaku na Stamford Bridge to z pewnością jeden z najgłośniejszych transferów tego lata - między innymi dlatego, że został przy tej okazji pobity dość istotny rekord. Rosły Belg kosztował Chelsea aż 115 mln euro, w związku z czym stał się najdroższym piłkarzem sprzedanym kiedykolwiek poza Serie A.

Nim jednak Lukaku rozpoczął na dobre nową przygodę z "The Blues", postanowił pożegnać się z fanami "Nerazzurrich". W mediach społecznościowych zamieścił oświadczenie w dwóch językach - po włosku i po angielsku.



Lukaku żegna się z Interem Mediolan

"Drodzy fani Interu" - rozpoczyna swoją wiadomość piłkarz. "Dziękuję za pokochanie mnie jak jednego z was. Dziękuję za to, że ja i moja rodzina mogliśmy się czuć w Mediolanie jak w domu. Dziękuję za bezwarunkowe wsparcie i miłość, jaką obdarzaliście mnie na co dzień. Dziękuję, że motywowaliście mnie jeszcze bardziej po moim pierwszym sezonie w klubie" - pisze napastnik.

Reklama

"Wypełniłem swoją misję, by nigdy was nie zawieść w trakcie noszenia koszulki Interu. Dawałem z siebie 100% na treningach i w trakcie meczu, by uczynić was dumnym" - napisał m.in. w dalszej części tekstu zawodnik.





Romelu Lukaku: Daliście mi siłę i dzięki temu zostaliśmy mistrzami

"Nasz pierwszy sezon zakończył się w najtrudniejszy możliwy sposób, ale daliście mi siłę, by starać się dalej i to właśnie robiliśmy jako zespół. To dlatego zostaliśmy wspólnie mistrzami" - stwierdził Lukaku.



Belg w ten sposób odniósł się do sezonu 2019/2020, w trakcie którego Juventus zdobył Scudetto wyprzedzając Inter w tabeli o zaledwie jeden punkt. Rok później "Nerazzurri" nie dali szans konkurentom i sięgnęli po pierwsze krajowe mistrzostwo od dekady.



Lukaku zwrócił się także do kibiców z prośbą o to, aby byli wyrozumiali dla niego z powodu opuszczenia zespołu z Lombardii.



"Mam nadzieję, że rozumiecie moją decyzję o przejściu do Chelsea. To dla mnie życiowa szansa i na tym etapie kariery myślę, że to właśnie ta szansa, o której zawsze marzyłem" - pisze m.in. piłkarz, na zakończenie dodając "Dziękuję wam z głębi mego serca".



Lukaku wraca do Chelsea po siedmiu latach

W ostatnim czasie informowaliśmy w Interii Sport, że odejście piłkarza do Chelsea spotkało się z mocno nieprzychylną reakcją wielu fanów. Jak jednak widać 28-letni gracz nie chciał mimo wszystko opuszczać Interu Mediolan bez pożegnania.



Romelu Lukaku do Interu przeszedł latem 2019 roku z Manchesteru United. Transfer do Chelsea to dla niego nie tylko powrót na angielskie boiska, ale też i powrót do samej drużyny z Londynu, z którą był związany kontraktem w latach 2011-2014. Wówczas jednak był najczęściej wypożyczany, a dla "The Blues" zaliczył jedynie 10 oficjalnych występów.

Zdjęcie Romelu Lukaku w sezonie 2021/2022 nie zobaczymy już w koszulce Interu / Mattia Ozbot - Inter / Contributor / Getty Images

PaCze