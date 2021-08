Jak poinformował dobrze zorientowany w transferowych realiach dziennikarz Fabrizio Romano, Romelu Lukaku w najbliższych dniach zmieni klub. Reprezentant Belgii ma powrócić do Premier League i ponownie zagrać w Chelsea.



Lukaku w przeszłości występował już w londyńskim klubie, lecz nie zdołał w nim zaistnieć na dobre. Napastnik zaliczył natomiast świetny okres podczas gry w Interze Mediolan, dzięki któremu powrócił do notesów skautów uznanych europejskich marek.



Media: Romelu Lukaku trafi do Chelsea! Anglicy zapłacą 115 milionów euro

Według Romano Chelsea zapłaci za Lukaku 115 milionów euro, a piłkarz podpisze długoterminowy kontrakt opiewający o 12 milionów euro za sezon i dodatkowe bonusy.



Inny znany dziennikarz Gianluca Di Marzio dodaje, że Lukaku w najbliższych dniach przejdzie testy medyczne.



Do ostatnich chwil nie było wiadomo, czy Inter finalnie sprzeda gwiazdora. Z jednej strony jest to krok do polepszenia sytuacji finansowej, lecz spotkał się on ze zdecydowanym sprzeciwem kibiców klubu.



PA