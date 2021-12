Zdaniem "La Gazzetta dello Sport", AS Roma zamierza zimą przeprowadzić transferową ofensywę i wzmocnić się na przynajmniej dwóch pozycjach. Chodzi o środek pola oraz o prawą obronę. Włoska gazeta chwali się, że poznała wstępną listę życzeń transferowych Jose Mourinho.

Kolega Lewandowskiego w Romie?

Jeśli chodzi o pomocników, to portugalski szkoleniowiec miałby wybierać między Florianem Grillitschem z Hoffenheim, Giulio Maggiore ze Spezii oraz Corentinem Tolisso. Ten ostatni jest klubowym kolegą Roberta Lewandowskiego z Bayernu Monachium.

Wideo

Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.