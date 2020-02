- Juventus ma najlepszy skład jaki kiedykolwiek widziałem, z bardzo wartościowym zawodnikami, to szalone - stwierdził Juergen Klopp pytany o swojego faworyta do wygrania Ligi Mistrzów. Niemiecki trener wskazuje również na m.in. Bayern Monachium.

Liverpool jest obecnym triumfatorem rozgrywek Ligi Mistrzów. Trener "The Reds" - Juergen Klopp w jednym z ostatnich wywiadów powiedział, kto według niego jest faworytem do wygrania Champions League w tym sezonie: - Przed rozpoczęciem sezonu, moim faworytem do wygrania Ligi Mistrzów był Juventus - powiedział Niemiec cytowany przez "La Gazzettę dello Sport".



- Niestety oglądam mało Serie A i nie wiem czemu nie prowadzą w lidze z przynajmniej 10 punktami przewagi. Juventus ma najlepszy skład jaki kiedykolwiek widziałem, z bardzo wartościowym zawodnikami, to szalone - dodał w swoim stylu Klopp.



"Stara Dama" zajmuje obecnie 2. miejsce w tabeli. Ma tyle samo punktów co Inter Mediolan (54), a faworytom po piętach depcze Lazio (53 punkty). Przeciwnikiem Juventusu w najbliższej rundzie Ligi Mistrzów będzie Olympique Lyon. Według Kloppa szansę na wygraną ma również Bayern Monachium:



- Jeżeli wszyscy piłkarze będą zdrowi to namieszać może jeszcze Bayern Monachium. Niesamowite jest również PSG, a nie możemy zapomnieć o Barcelonie i Manchesterze City - stwierdził Niemiec.



Liverpool już za dwa dni, zmierzy się na wyjeździe z Atletico Madryt (1/8 finału Ligi Mistrzów). Dziennikarze spytali się również Kloppa o szansę "The Reds" na drugą wygraną w rozgrywkach z rzędu: - Nie mam pojęcia jak daleko zajdziemy. Póki co musimy się skupić na meczu z Atletico. W zeszłym roku pokazaliśmy, że możemy pokonać najlepszych. To nie oznacza, że zrobimy to ponownie, ale mamy takie możliwości. Jest wiele silnych drużyn, trzeba być gotowym do walki i mieć trochę szczęścia - dodał Klopp.



