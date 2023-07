Niestety ostatni sezon w wykonaniu piłkarzy Parmy był daleki od udanego. Po dwóch latach przerwy ekipa prowadzona przez Fabio Pecchię była bliska powrotu do Serie A. Drużynie z północnej części Włoch udało się nawet zająć miejsce gwarantujące udział w play-offach, ale porażka w dwumeczu z Cagliari Calcio skreśliła szansę na awans. Natomiast w 1/8 finału Pucharu Włoch Buffon i spółka musieli uznać wyższość Interu Mediolan. Wracając do Parmy legendarny bramkarz miał pomóc Parmie wrócić do piłkarskiej elity, jak się jednak okazuje, nie wiadomo, czy będzie miał szansę tego dokonać.