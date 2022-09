Legendarny stadion zniknie z powierzchni ziemi. Nagła zmiana w planach

San Siro, znane też pod nazwą Stadio Giuseppe Meazza, to wspólny dom dla drużyn Interu Mediolan i AC Milan. Otwarty w 1926 roku obiekt był świadkiem wielu znamienitych triumfów "Rossonerich" i "Nerazzurrich", a ponadto był miejscem rozgrywania kilku finałów Ligi Mistrzów oraz Pucharu UEFA. W jego dziejach pojawił się nawet spotkania dwóch mundiali - w 1934 i 1990 roku.

Reklama

Ta piękna historia wkrótce się jednak zakończy - po mniej więcej stu latach San Siro zniknie z piłkarskiej mapy Europy, choć wydawało się, że przynajmniej jego cząstka pozostanie z fanami futbolu na dłużej...

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Arkadiusz Milik: Jest mi przykro, że tak zakończył się ten mecz. WIDEO (Polsat Sport) Polsat Sport

Żegnaj, San Siro! Ważna zmiana ze strony Milanu i Interu

Jak informuje m.in. "La Gazzetta dello Sport", Milan i Inter, które już od dłuższego czasu noszą się z planem wybudowania nowego stadionu, przygotowały ostatnio zaktualizowany projekt budowy, który zawiera kilka istotnych zmian względem pierwotnego zarysu działania.

Przede wszystkim wzięto pod uwagę wskaźnik głośności na stadionie, który został uznany za zbyt wysoki, a do tego przyjrzano się również bliżej kwestii terenów zielonych wokół obiektu - wszelkie prace mają bowiem tak naprawdę doprowadzić do utworzenia całego kompleksu sportowego.

Najważniejsza modyfikacja dotyczy jednak czegoś zupełnie innego - otóż początkowo zakładano zachowanie części budynku, natomiast teraz wychodzi na to, że dojdzie do pełnego wyburzenia. San Siro zniknie całkowicie, co z pewnością część kibiców - niezależnie od barw - przyjmie z nieskrywanym smutkiem.

"Zastępca" San Siro może być do użytku już nawet za pięć lat

Jak będzie wyglądać harmonogram prac? Oficjalnie mają się zacząć wraz z początkiem stycznia 2024 roku i potrwać w całości do 31 lipca 2030 r. Ostatnim dużym wydarzeniem zorganizowanym na stadionie będzie jednak ceremonia otwarcia zimowych igrzysk olimpijskich 2026. Milan i Inter spotkania Serie A mają rozgrywać na zupełnie nowym obiekcie już w sezonie 2027/2028.

Koszt całej tej akcji będzie spory - wyniesie ok. 1,2 mld euro, przynajmniej według obecnych szacunków. Niemniej przedstawiciele obu ekip spodziewają się, że inwestycja będzie zwracać się w postaci zwiększenia ogólnych przychodów o lekko ponad 120 mln euro na każdą z drużyn (80 mln za sam "sektor stadionowy" i 40 mln za "sektor wielofunkcyjny", czyli pozostałą działalność kompleksu). Im szybciej więc uda się wszystko dopiąć na ostatni guzik, tym lepiej dla obecnego mistrza i wicemistrza Włoch.

Skróty wszystkich meczów Ligi Mistrzów dostępne w Interia Sport - OGLĄDAJ!