Legendarny piłkarz powróci do AC Milan. Według Włochów to już jest pewne

Wszystko wskazuje na to, że potwierdzą się wcześniejsze informacje dotyczące przyszłości Zlatana Ibrahimovicia i jego powrotu do AC Milan, choć już nie w roli czynnego piłkarza. Włoskie media nie mają wątpliwości, że legendarny szwedzki piłkarz dołączy do zarządu swojego byłego klubu, a nie jest zupełnie wykluczone, że... siądzie również na ławce trenerskiej, co byłoby dla niego zupełnie nowym zadaniem.