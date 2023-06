Legenda poprowadzi włoski klub. Nie wiadomo tylko, czy z Polakiem w kadrze

Sampdoria zagra w Serie B w przyszłych rozgrywkach, a w klubie oczekuje się rychłego powrotu do włoskiej elity. Według doniesień Pirlo podpisze dwuletni kontrakt z opcją przedłużenia o kolejny rok .

Były gwiazdor Juventusu i Milanu , mistrz świata z roku 2006, ostatni sezon spędził w Turcji, gdzie prowadził Fatih Karagumruk . Z powodu słabych wyników nie dotrwał do końca sezonu . Z 34 meczów pod jego panowaniem klub z Ataturk Olimpiyat wygrał 11 i tyle samo zremisował.

Co będzie dalej z Bartoszem Bereszyńskim?

Jesienią ważną postacią w Sampdorii był Bartosz Bereszyński , lecz zimą obrońca reprezentacji Polski został wypożyczony do Napoli , co nie wyszło na dobre ani drużynie z Genui, ani samemu piłkarzowi (zazwyczaj był rezerwowym w Neapolu).

Obrońca wrócił z wypożyczenia do Napoli, gdzie wygrał mistrzostwo Włoch , i ma obowiązujący do czerwca 2025 roku kontrakt z Sampdorią. Niewykluczone jednak, że 30-latek znajdzie sobie nowy klub.

Bereszyński we Włoszech występuje od stycznia 2017 roku. Przez cały czas była to Sampdoria, którą w styczniu tego roku zamienił na Napoli. 30-latek to także reprezentant Polski, dla której rozegrał już 52 mecze.