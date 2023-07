Legenda ma odejść do Arabii Saudyjskiej. Zastąpi go Zieliński?

Transferowe lato w Arabii Saudyjskiej trwa w najlepsze. Według najnowszych informacji podanych przez Fabrizio Romano, kraj z Bliskiego Wschodu właśnie teraz realizuje sprowadzenie jednego z najbardziej ikonicznych pomocników włoskiej Serie A. Według dziennikarza tego lata po ośmiu sezonach Sergej Milinković-Savić może opuścić Lazio Rzym. Z jego obecnym klubem od dłuższego czasu media łączą Piotra Zielińskiego. Być może to właśnie on zastąpi go w drużynie "Biancocelestich".