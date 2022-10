Legenda kończy karierę. "Nie miałem już wyboru"

- Ból w moim kolanie cały czas się pogarszał i lekarze postawili sprawę jasno: nie mam już dłużej wyboru, muszę przestać grać. Muszę więć zakończyć moją karierę profesjonalnego piłkarza - poinformował Ribery.

Franck Ribery zakończył piłkarską karierę

Ostatnie lata Ribery spędził we Włoszech, gdzie grał najpierw w Fiorentinie, a następnie w Salernitanie, która okazała się być jego ostatnim klubem. Gdyby decyzja miała zależeć od samego Francuza, to prawdopodobnie wciąż by grał, bo jeszcze w tym sezonie zdążył wystąpić na boiskach Serie A. W sierpniu zagrał nieco ponad 30 minut w meczu z Romą.

Reklama

Najbardziej owocny czas jego kariery przypadł oczywiście po transferze do Bayernu Monachium, do którego w 2007 roku trafił za około 30 milionów euro z Olympique Marsylia. W zespole Dumy Bawarii występował przez 12 lat. Łącznie zagrał w 425 meczach, strzelając 124 gole i notując 182 asysty, tworząc w tym czasie legendarny już duet z Arjenem Robbenem, który przyniósł Bayernowi wiele trofeów na czele z Ligą Mistrzów wygraną w 2013 roku.