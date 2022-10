Legenda Juventusu rozpływa się nad Milikiem. "Jest fundamentalny"

Arkadiusz Milik w letnim oknie transferowym opuścił Olympique Marsylia i trafił do Juventusu. W zespole "Starej Damy" zanotował bardzo dobry start. Ma na koncie już trzy gole w Serie A i jednego w Lidze Mistrzów. Nie uszło to uwadze Alessandro del Piero, który został poproszony o opinię na temat polskiego napastnika.

Del Piero chwali Milika. "Potrafi prawie wszystko"

Legenda "Juve" uważa, że dobrym pomysłem trenera Massimiliano Allegriego jest gra dwoma napastnikami. - Sparowanie Dusana Vlahovicia z Milikiem przynosi same korzyści. Arek to zawodnik, który potrafi prawie wszystko i jest dla tej drużyny niemal fundamentalny - powiedział.

Odniósł się także do formy turyńczyków, którzy po serii niepowodzeń wygrali na Allianz Stadium w niedzielę z Bologną 3:0. - To był bardziej solidny, energiczny i zdeterminowany Juventus z przodu. To dobry znak w perspektywie kolejnych meczów, które będą miały fundamentalne znaczenie - przyznał. Teraz na Milika i jego kolegów czekają dwa mecze z Maccabi Hajfa w Champions League, a także prestiżowe starcie z Milanem w lidze.

Zwłaszcza mecze w Lidze Mistrzów są ważne, bo po dwóch kolejkach fazy grupowej "Juve" nie ma w dorobku ani jednego punktu. Przegrało i z Paris Saint-Germain, i z Benficą.

