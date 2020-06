PSG doszło do porozumienia z Sergejem Milinkoviciem-Saviciem w sprawie indywidualnych warunków, ale na razie nie dogadało się jeszcze z jego obecnym klubem - Lazio Rzym.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Co za strzał! Milinković-Savić pokazał klasę. Wideo INTERIA.TV

Leonardo, dyrektor sportowy paryżan, uczynił z Serba jeden z głównych celów w letnim oknie transferowym i jest gotowy płacić mu nawet siedem milionów euro rocznie.

Reklama

Negocjacje pomiędzy klubami są jednak o wiele trudniejsze. Lazio odrzuciło ofertę w wysokości 60 milionów euro i domaga się kwoty zbliżonej do 80 milionów euro.



27-letni Milinković-Savić w Lazio występuje od sierpnia 2015 roku. W tym sezonie rozegrał 31 meczów, strzelając pięć goli i notując siedem asyst. Kontrakt pomocnika obowiązuje do czerwca 2024 roku.



Serb we Włoszech wywalczył trzy trofea - jeden Puchar Włoch i dwa Superpuchary Włoch.