Do rozstrzygnięcia pierwszego wtorkowego spotkania 1/8 finału Pucharu Włoch (w drugim Juventus Turyn - Sampdoria Genua) potrzebna była dogrywka. Podstawowym czas gry nie przyniósł rozstrzygnięcia, choć gospodarze tuż przed końcem spotkania dwukrotnie byli bliscy zadania decydującego ciosu.

Ciro Immobile bohaterem Lazio Rzym

Prowadzący, wraz z Duszanem Vlahoviciem, w klasyfikacji strzelców Serie A Ciro Immobile miał odpocząć i spotkanie rozpoczął na ławce rezerwowych. Trener Maurizio Sarri szybko przekonał się jednak, że bez swojego najlepszego strzelca może mieć problemy z awansem do ćwierćfinału Pucharu Włoch.



Immobile pojawił się na placu gry w 71. minucie i w dogrywce zdobył zwycięską bramkę dla Lazio. Tuż po zmianie stron włoski snajper widowiskowo przelobował bramkarza, strzelając naprawdę pięknego gola.



Dla 31-letniego napastnika był to już 21 gol w tym sezonie we wszystkich rozgrywkach w 25 występie.



Lazio Rzym - Udinese Calcio 1-0 (0-0, 0-0) - po dogrywce



Bramka: 1-0 Immobile (106.).

