Lazio Rzym niemal przez cały mecz przegrywało z Juventusem Turyn, ale w piątej minucie doliczonego czasu gry zdobyło bramkę na 1-1! Wojciech Szczęsny nie miał nic do powiedzenia przy bramce w ostatniej akcji meczu.

Lazio do meczu z mistrzem Włoch podchodziło osłabione brakiem najlepszego snajpera Ciro Immobile oraz podstawowego bramkarza Thomasa Strakoshy oraz Lucasa Leivy. Cała trójka otrzymała pozytywne wyniki testu na koronawirusa. Z kolei w wyjściowym składzie Juventusu znalazł się Cristiano Ronaldo, który zakażenia ma już za sobą.

I to właśnie Ronaldo był pierwszoplanową postacią pierwszej połowy tego spotkania. Portugalczyk już w 15. minucie otworzył wynik spotkania, strzelając z bliskiej odległości do pustej bramki. Piłkę idealnie dograł mu Juan Cuadrado.



Jeszcze przed przerwą Ronaldo był bliski zdobycia kolejnych bramek - najpierw jego strzał trafił w poprzeczkę bramki Lazio, a tuż przed zmianą stron potężne uderzenie z rzutu wolnego obronił bramkarz gospodarzy.



W drugiej połowie Lazio nie dawało już tyle swobody "Starej Damie" i w końcówce doprowadziło do wyrównania! Ze strzałem Adama Marusicia w dobrym stylu poradził sobie jeszcze Wojciech Szczęsny, ale w piątej minucie doliczonego casu gry był już bez szans!



Joaquin Correa przeprowadził znakomitą akcję prawą stroną, a Felipe Caicedo przyjął sobie piłkę tyłem do bramki i uderzył po długim rogu nie od obrony! To była ostatnia akcja meczu.



Juventus nie przegrał jeszcze żadnego spotkania, ale zremisował aż cztery z siedmiu ligowych spotkań, co daje mu trzecią pozycję. Lazio jest sklasyfikowane na 9. miejscu.



Lazio Rzym - Juventus Turyn 1-1 (0-1)

Bramki: 0-1 Ronaldo (15.), 1-1 Caicedo (90+5.).



7. kolejka Włochy - Serie A

2020-11-08 12:30 | Stadion: Stadio Olimpico | Arbiter: Davide Massa STATYSTYKI Lazio Rzym Juventus Turyn 1 1 Posiadanie piłki 54,2% 45,8% Strzały 9 12 Strzały na bramkę 5 6 Rzuty rożne 4 2 Faule 12 11

1 1 Lazio Rzym Juventus Turyn Szczęsny Demiral Danilo Bonucci Bentancur Cuadrado Frabotta Rabiot Kulusevski Morata Ronaldo Reina Felipe Radu Acerbi Marušić Milinković-Savić Fares Alberto Cataldi Muriqi Correa SKŁADY Lazio Rzym Juventus Turyn Jose Manuel Reina Wojciech Szczęsny Luiz Felipe Ramos Marchi Merih Demiral 54′ 54′ Ştefan Daniel Radu Danilo Francesco Acerbi Leonardo Bonucci Adam Marušić 51′ 51′ Rodrigo Bentancur Sergej Milinković-Savić 84′ 84′ Juan Cuadrado 54′ 54′ Mohamed Salim Fares Gianluca Frabotta 77′ 77′ Romero Alconchel Luis Romero Adrien Rabiot 45′ 45′ 77′ 77′ Danilo Cataldi 77′ 77′ Dejan Kulusevski 54′ 54′ Vedat Muriqi 89′ 89′ Alvaro Morata Carlos Joaquín Correa 15′ 15′ 76′ 76′ Cristiano Ronaldo REZERWOWI Marco Alia Gianluigi Buffon Alessio Furlanetto Carlo Pinsoglio Djavan Anderson 77′ 77′ Weston McKennie Nicolò Armini Manolo Portanova Patricio Gabarron Arthur Henrique Ramos de Oliveira Melo 54′ 54′ Wesley Hoedt 89′ 89′ Federico Bernardeschi 77′ 77′ 78′ 78′ Jean-Daniel Akpa 76′ 76′ Paulo Dybala 77′ 77′ Andreas Hoelgebaum Pereira Radu Drăgușin 54′ 54′ Manuel Lazzari Marco Parolo 54′ 54′ 90′ 90′ Felipe Caicedo Raul Moro Prescoli

Zdjęcie Cristiano Ronaldo uderza z rzutu wolnego / CLAUDIO PERI / PAP/EPA

WG