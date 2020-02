Ciro Immobile jest póki co najskuteczniejszym zawodnikiem w Europie. Włoch gra bardzo efektownie i oprócz skuteczności, notuje wiele asyst. Agent zawodnika Alessandro Moggi twierdzi, że reprezentant Italii jest najlepszym napastnikiem w Europie. W klasyfikacji "Złotego Buta" wyprzedza nawet Roberta Lewandowskiego.

Ciro Immobile ma już na swoim koncie 25 trafień w Serie A, na których zdobycie potrzebował 21 spotkań. Włoch strzela bramkę średnio co 70 minut i obecnie jest najlepszym strzelcem w Europie. Sam wziął udział w prawie połowie bramek, które w tym sezonie zdobyło Lazio: - Myślę, że on jest obecnie najlepszym napastnikiem w Europie, nie tylko we Włoszech - powiedział agent piłkarza Alessandro Moggi, cytowany przez portal "goal.com".



Włoski agent jest synem kontrowersyjnego działacza piłkarskiego, bardzo dobrze znanego kibicom Juventusu - Luciana Moggiego. Stwierdził również, że w tym momencie Serie A wraca do lat świetności: - Serie A wróciła wreszcie do inwestowania, jest ligą do której przychodzą piłkarze, nie tylko z niej uciekają. Walka o scudetto (tytuł mistrzowski Serie A) zapowiada się pasjonująco. Juventus, Inter i Lazio ciężko na to zapracowały - dodał.



Lazio zajmuje trzecie miejsce na podium i jeżeli "Biancocelestim" uda się wygrać zaległe spotkanie z Hellasem Werona, to mają szansę prześcignąć Inter i zbliżyć się do Juventusu. Niektórzy eksperci na Półwyspie Apenińskim - w tym znany włoski trener Marcello Lippi - twierdzą, że rzymski klub może w tym sezonie sprawić niespodziankę i walczyć z Interem i Juventusem o mistrzostwo.



Szkoleniowiec Lazio Simone Inzaghi jest jednak ostrożny i twierdzi, że celem klubu nadal jest miejsce gwarantujące grę w Lidze Mistrzów: - Wkrótce stwierdzimy, czy możemy w tym sezonie walczyć o coś więcej. Póki co naszym celem jest Liga Mistrzów. Jesteśmy silną ekipą, która zdobyła już trzy ważne trofea. Niezależnie od tego myślenie o scudetto musi zostać w tyle - odpowiedział mediom Inzaghi.



Jednym z architektów tego sukcesu jest Immobile, który w ostatnim meczu z Sampdorią zdobył dwie bramki i zaliczył asystę. Nie będzie to zatem zaskoczenie, że dziennikarze "La Gazzetty dello Sport" wybrali go najlepszym zawodnikiem meczu z wysoką oceną: 8. Najbardziej poczytny dziennik w Italii, dodał również, że Lazio jest "zespołem dojrzałym i kompletnym, który bawi się grą i zmienia w rzeczywistość wszystkie marzenia".



Fani "Biancocelestich" mają jednak świadomość, że droga w gry w Lidze Mistrzów bywa bardzo wyboista. W znakomitym dla rzymian sezonie 2017/2018, Champions League było w zasięgu ręki. Lazio odpadło z gry dopiero w ostatniej kolejce, po porażce z Interem... na Stadio Olimpico w Rzymie.



Immobile w klasyfikacji "Złotego Buta" zgromadził 50 punktów i o sześć "oczek" wyprzedza Lewandowskiego (22 gole).



