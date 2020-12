Hellas Werona nie zwalnia tempa! Drużyna z miasta Romea i Julii pokonała kolejną ekipę z topu Serie A i rozprawiła się z Lazio 2-1. Całe spotkanie w barwach gości rozegrał Paweł Dawidowicz.

Piłkarze Lazio zdołali wywalczyć awans do fazy pucharowej Ligi Mistrzów, jednak ciężko nie odnieść wrażenia, że ucierpiała na tym gra "Biancocelestich" w Serie A. Ekipa z Wiecznego Miasta wygrała ostatnio co prawda ze słabo spisującą się Spezia, jednak wcześniej zanotowała porażkę w starciu z Udinese.



Hellas Werona pomimo utraty kilku kluczowych zawodników nadal zaskakuje wszystkich w Serie A i coraz bardziej zbliża się do miejsc premiowanych grą w europejskich pucharach.

Goście swoją dobrą dyspozycję udowodnili w pierwszej połowie, która zakończyła się po ich myśli. Tuż przed jej zakończeniem Federico Dimarco oddał mocny strzał z bocznej strefy pola karnego, a piłkę do własnej bramki po niefortunnej interwencji wpakował Manuel Lazzari.



Druga część gry rozpoczęła się o wiele lepiej dla zawodników Simone Inzaghiego. W 56. minucie Lazzari zdołał naprawić swój błąd i zagrał dobrą piłkę do Felipe Caicedo. Ekwadorczyk ma w tym sezonie wprawę w ratowaniu wyników stołecznej drużyny i po chwili pewnym uderzeniem umieścił piłkę w bramce.



Wahadłowy kilka minut później był bliski wpakowania piłki do siatki. Lazzari oddał strzał z dystansu, jednak dobrą interwencją popisał się Marco Silvestri.



Niewykorzystana okazja zemściła się błyskawicznie, choć ponownie Hellasowi pomogli defensorzy Lazio. Stefan Radu pod presją rywala za lekko zagrał piłkę do Jose Reiny i ta padła łupem Adriena Tameze. Francuz minął doświadczonego golkipera i dopełnił formalności.



W obronie Hellasu pełne 90 minut rozegrał Paweł Dawidowicz.



Serie A - wyniki, tabela, strzelcy



11. kolejka Włochy - Serie A

2020-12-12 20:45 | Stadion: Stadio Olimpico | Arbiter: Rosario Abisso Lazio Rzym Hellas Verona FC 1 2 DO PRZERWY 0-1 F. Caicedo 56' M. Lazzari 45' (samob.) A. Tameze 67'

1 2 Lazio Rzym Hellas Verona FC Silvestri Faraoni Magnani Dawidowicz Dimarco Lovato Salcedo Zaccagni Veloso Barák Tameze Reina Parolo Radu Acerbi Akpa Akpro Lazzari Marušić Milinković-Savić Leiva Caicedo Immobile SKŁADY Lazio Rzym Hellas Verona FC 68′ 68′ Jose Manuel Reina Marco Silvestri Marco Parolo Marco Davide Faraoni Ştefan Daniel Radu 77′ 77′ Giangiacomo Magnani 28′ 28′ Francesco Acerbi Paweł Dawidowicz 59′ 59′ 81′ 81′ Jean-Daniel Akpa Federico Dimarco 45′ (samob.) 45′ (samob.) 81′ 81′ Manuel Lazzari Matteo Lovato 75′ 75′ Adam Marušić 74′ 74′ 77′ 77′ Eddie Anthony Salcedo Mora Sergej Milinković-Savić 87′ 87′ Mattia Zaccagni 65′ 65′ Lucas Pezzini Leiva Miguel Veloso 56′ 56′ 64′ 64′ 65′ 65′ Felipe Caicedo Antonín Barák Ciro Immobile 67′ 67′ 69′ 69′ Adrien Tameze REZERWOWI Marco Alia Alessandro Berardi Thomas Strakosha Ivor Pandur Djavan Anderson Bruno Amione Nicolò Armini Koray Guenter 28′ 28′ Wesley Hoedt Iyenoma Destiny Udogie Luiz Felipe Ramos Marchi 77′ 77′ 90′ 90′ Ebrima Colley Danilo Cataldi Andrea Danzi 65′ 65′ Carlos Joaquín Correa Ivan Ilić 65′ 65′ Gonzalo Escalante 87′ 87′ Darko Lazović 81′ 81′ 87′ 87′ Mohamed Salim Fares Kevin Ruegg 81′ 81′ Andreas Hoelgebaum Pereira Samuel Di Carmine Raul Moro Prescoli 69′ 69′ Andrea Favilli

STATYSTYKI Lazio Rzym Hellas Verona FC 1 2 Posiadanie piłki 59,8% 40,2% Strzały 8 8 Strzały na bramkę 5 6 Rzuty rożne 5 3 Faule 13 15