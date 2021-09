Derby Rzymu rozpoczęły się od dwóch mocnych uderzeń w wykonaniu piłkarzy Lazio. Najpierw, w 10. minucie błysnął Sergiej Milinković-Savić. Po absolutnie genialnym podaniu Felipe Andersona Serb wyszedł w powietrze i strzałem głową pokonał bramkarza. Okupił to groźnym zderzeniem z wychodzącym golkiperem Romy. Na szczęście mógł kontynuować grę.



Na 2-0 podwyższył zawodnik, który w sierpniu trafił do Lazio właśnie z AS Roma. Kontratak gospodarzy i podanie Ciro Immobile wykończył precyzyjnym strzałem tuż przy słupku Pedro.

Roma została "podłączona do prądu" tuż przed końcem pierwszej połowy. To wtedy Jordan Veretout zacentrował z rzutu rożnego, a Roger Ibanez głową umieścił piłkę w bramce.



Po godzinie gry znów przypomniał o sobie Immobile. Włoch wziął udział w kolejnym kontrataku, wyciągając z bramki golkipera i wykładając piłkę Felipe Andersonowi. Ten musiał trafić do pustej bramki.



Reklama

Roma walczyła do końca. Wszedł Nicola Zalewski

Gdy do końca meczu zostało niewiele ponad 10 minut, Roma dostała kontrowersyjny rzut karny, bowiem sędzia uznał, że faulowany w polu karnym był Nicolo Zaniolo. "Jedenastkę" wykorzystał Jordan Veretout, który w tym elemencie należy do najlepszych specjalistów w Europie. Ma na koncie wykorzystanych 27 z 29 "jedenastek".

Przegrywając jedną bramką Jose Mourinho rzucił do przodu wszystkie siły ofensywne - w tym 19-letniego Nicolę Zalewskiego.



Goście mimo nieustających ataków nie uzyskali dziś ani punktu i z 12 "oczkami" zajmują 4. miejsce w tabeli Serie A. Lazio dzięki wygranej awansowała na 6. miejsce i ma na koncie jeden punkt mniej.



Lazio Rzym - AS Roma 3-2 (2-1)

Bramki: 1-0 Milinković-Savić (10.), 2-0 Pedro (19.), 2-1 Ibanez (41.), 3-1 Anderson (63.), 3-2 Veretout (69. - z rzutu karnego).





6. kolejka Włochy - Serie A

2021-09-26 18:00 | Stadion: Stadio Olimpico | Arbiter: Marco Guida STATYSTYKI Lazio Rzym AS Roma 3 2 Posiadanie piłki 49% 51% Strzały 13 17 Strzały na bramkę 7 10 Rzuty rożne 1 9 Faule 12 13 Spalone 2 1

3 2 Lazio Rzym AS Roma Patrício Karsdorp Mancini Ibanez Viña Susperreguy Veretout Zaniolo El Shaarawy Cristante Mkhitaryan Abraham Reina Marušić Felipe Acerbi Hysaj Milinković-Savić Alberto Leiva Anderson Immobile Pedro SKŁADY Lazio Rzym AS Roma Jose Manuel Reina 11′ 11′ Rui Patricio Adam Marušić 82′ 82′ Rick Karsdorp Luiz Felipe Ramos Marchi Gianluca Mancini Francesco Acerbi 41′ 41′ Roger Ibanez da Silva Elseid Hysaj 48′ 48′ 82′ 82′ Matías Nicolás Viña Susperreguy 10′ 10′ Sergej Milinković-Savić 69′ (k.) 69′ (k.) 87′ 87′ Jordan Veretout 66′ 66′ Romero Alconchel Luis Romero 77′ 77′ Nicolo Zaniolo 24′ 24′ 61′ 61′ Lucas Pezzini Leiva 64′ 64′ Stephan El Shaarawy 63′ 63′ Felipe Anderson Pereira Gomes 45′ 45′ Bryan Cristante 90′ 90′ Ciro Immobile Henrich Mchitarjan 19′ 19′ Rodriguez Pedro Tamy Abraham REZERWOWI Marius Adamonis Pietro Boer Thomas Strakosha Daniel Cerantola Fuzato Patricio Gabarron Riccardo Calafiori Ştefan Daniel Radu Marash Kumbulla 66′ 66′ Jean-Daniel Akpa 82′ 82′ Chris Smalling Toma Bašić Edoardo Bove 61′ 61′ 87′ 87′ Danilo Cataldi Ebrima Darboe Gonzalo Escalante Amadou Diawara Manuel Lazzari 82′ 82′ Nicola Zalewski Luka Romero Bezzana Borja Mayoral Moya Raul Moro Prescoli 77′ 77′ Carles Pérez Sayol 90′ 90′ Vedat Muriqi 64′ 64′ Eldor Shomurodov



Zdjęcie Jose Mourinho najchętniej sam wszedłby na boisko, żeby pomóc swoim piłkarzom wygrać mecz /RICCARDO ANTIMIANI /PAP/EPA

WG