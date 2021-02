Nie było to zbyt porywający mecz, jednak Lazio zasłużenie pokonało Cagliari 1-0. Całe spotkanie w barwach gości rozegrał Sebastian Walukieiwcz.

Sebastian Walukiewicz powrócił do pierwszego składu Cagliari na bardzo ciężkie starcie z rzymskim Lazio. Gospodarze dzisiejszego meczu pewnie poradzili sobie w ostatniej kolejce z Atalantą i zapewne dążyli do utrzymania dobrej dyspozycji przed zbliżającym się spotkaniem przeciwko Interowi.



Nastroje w ekipie Cagliari były o wiele gorsze. "Rossoblu" zremisowali co prawda w poprzedniej kolejce z Sassuolo, jednak wcześniej zanotowali fatalną serię siedmiu przegranych meczów z rzędu.



Gospodarze lepiej weszli w ten mecz i szybko zyskali optyczną przewagę. Gra Lazio wyglądała efektownie, jednak brakowało w niej konkretów. W najlepszej okazji znalazł się Luis Alberto. Hiszpan otrzymał podanie z bocznej strefy boiska i momentalnie huknął. Dobrą interwencją popisał się natomiast Alessio Cragno.

Obraz gry nie zmieniał się. "Biancocelesti" przeważali, lecz nadal nie mogli objąć prowadzenia. W 36. minucie Joaquin Correa zagrał wzdłuż linii bramkowej, a strzał zdołał oddać Ciro Immobile. Piłkę świetnie odbił jednak golkiper gości.

Druga część gry mogła się o wiele lepiej rozpocząć dla graczy gości. Razvan Marin wpadł w pole karne i znalazł się w sytuacji sam na sam z Pepe Reiną. Rumiński zawodnik zdecydował się na "podcinkę", jednak przeniósł piłkę ponad poprzeczką.



Gospodarze nie dali się zepchnąć do defensywy i momentalnie zaatakowali. Alberto popędził środkiem boiska i zagrał z głębi boiska do Immobile. Reprezentant Italii oddał strzał, lecz ponownie dobrze interweniował Cragno.



Przewaga Lazio w końcu zaowocowała golem. Po dośrodkowaniu z bocznej strefy boiska Sergej Milinković-Savić zagrał głową wzdłuż linii bramkowej. Do piłki dopadł Immobile i dopełnił formalności. Przy zagraniu gwiazdora drużyny "Biancocelestich" cała obrona Cagliari - wraz z Walukiewiczem - zachowała się bardzo słabo.



Goście rzadko atakowali w tym starciu, jednak ich gra nieco ożywiła się po dokonaniu zmian. W 84. minucie Adam Marusić stracił piłkę w środkowej części boiska, czego finalnie nie wykorzystał Gaston Pereiro po podaniu Alberto Cerriego.



21. kolejka Włochy - Serie A

2021-02-07 20:45 | Stadion: Stadio Olimpico | Arbiter: Massimiliano Irrati Lazio Rzym Cagliari Calcio 1 0 DO PRZERWY 0-0 C. Immobile 61'

1 0 Lazio Rzym Cagliari Calcio Cragno Walukiewicz Rugani Godín Nández Zappa Nainggolan Pedro Lykogiannis Marin Pavoletti Reina Musacchio Radu Acerbi Lazzari Milinković-Savić Alberto Marušić Leiva Immobile Correa SKŁADY Lazio Rzym Cagliari Calcio Jose Manuel Reina Alessio Cragno 82′ 82′ Mateo Musacchio Sebastian Wiktor Walukiewicz Ştefan Daniel Radu Daniele Rugani Francesco Acerbi Diego Godin 64′ 64′ Manuel Lazzari 31′ 31′ Nahitan Nandez Sergej Milinković-Savić 76′ 76′ Gabriele Zappa 64′ 64′ Romero Alconchel Luis Romero 84′ 84′ Radja Nainggolan Adam Marušić 81′ 81′ João Pedro Geraldino dos Santos Galvão 82′ 82′ Lucas Pezzini Leiva 52′ 52′ Charalampos Lykogiannis 61′ 61′ Ciro Immobile Răzvan Gabriel Marin 69′ 69′ 73′ 73′ Carlos Joaquín Correa 84′ 84′ Leonardo Pavoletti REZERWOWI Marco Alia Simone Aresti Gabriel Roberto Pereira Guglielmo Vicario Wesley Hoedt Kwadwo Asamoah 64′ 64′ Jean-Daniel Akpa Arturo Calabresi 82′ 82′ Gonzalo Escalante Andrea Carboni Mohamed Salim Fares 52′ 52′ Alessandro Tripaldelli Andreas Hoelgebaum Pereira 84′ 84′ Gaston Pereiro 64′ 64′ Senad Lulić Mattéo Tramoni 82′ 82′ 86′ 86′ Marco Parolo 84′ 84′ Alberto Cerri Felipe Caicedo 76′ 76′ Giovanni Pablo Simeone 73′ 73′ Vedat Muriqi

STATYSTYKI Lazio Rzym Cagliari Calcio 1 0 Posiadanie piłki 63% 37% Strzały 10 6 Strzały na bramkę 7 2 Rzuty rożne 12 2 Faule 16 14 Spalone 2 2