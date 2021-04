Cóż to był za mecz! Po szalonym widowisku Lazio pokonało Benevento 5-3! Wynik meczu mógł być o wiele bardziej okazały, jednak Ciro Immobile nie wykorzystał rzutu karnego, a sędzia nie uznał też gola dla Benevento. Jedną z bramek dla gości zdobył Kamil Glik.

Piłkarze Lazio kontynuują wyścig po zakwalifikowanie się do rozgrywek Ligi Mistrzów. Ekipa Simeone Inzaghiego punktuje ostatnio regularnie i wygrała cztery minione starcia z rzędu.



"Biancocelesti" dobrą dyspozycję potwierdzili również w czasie starcia z niżej notowaną ekipą Benevento, w której barwach występuje Kamil Glik.



Gospodarze od samego początku byli dominującą stroną i wyszli na prowadzenie już w 9. minucie starcia. Ciro Immobile otrzymał dobre podanie z głębi boiska, jednak zagraniem wślizgiem wyprzedził go... Fabio Depaoli i pechowo skierował futbolówkę do własnej bramki.



Kilka chwil później włoski napastnik nie pomylił się i pewnie dopełnił formalności po podaniu od Sergeja Milinkovicia-Savicia. Rzymianie podwyższyli prowadzenie w 37. minucie.



Lorenzo Montipo powalił we własnym polu karnym Joaquina Correę. Sędzia wskazał na "jedenastkę", a do piłki podszedł sam poszkodowany i pewnym uderzeniem pokonał golkipera Benevento.



Zdjęcie Joaquin Correa pewnie wpakował piłkę do siatki po rzucie karnym /CLAUDIO PERI /PAP/EPA

Goście przyjęli trzy ciosy, jednak zdołali odpowiedzieć tuż przed przerwą. Marco Sau otrzymał podanie i oddał mocny, techniczny strzał, po którym futbolówka zatrzepotała się w siatce.



Druga część gry rozpoczęła się o wiele lepiej dla Lazio. Immobile dograł do Correi, a ten pomimo asysty Glika oddał strzał niemal z linii końcowej i wpakował piłkę do bramki.



Reprezentant Italii miał również szanse na podwyższenie wyniku starcia w 56. minucie. Immobile nie wykorzystał jednak rzutu karnego.



Niewykorzystana okazja zemściła się błyskawicznie. Adam Marusić faulował we własnym polu karnym, a "jedenastkę" na gola zamienił Nicolas Viola. Goście trafili do siatki również niespełna trzy minuty później, lecz tym razem gol nie został uznany, z powodu faulu w ofensywie.



Nie załamało to jednak graczy beniaminka i tuż przed zakończeniem spotkania trafili oni do siatki. Viola dośrodkował piłkę w pole karne z rzutu rożnego, a Glik głową umieścił ją w siatce. Dla reprezentanta Polski było to drugie trafienie w tym sezonie.



Lazio również nie zamierzało dać za wygraną i w doliczonym czasie gry Immobile pewnym uderzeniem pokonał Montipo.

Pozostałe spotkania:

W pozostałych spotkaniach rozegranych o godzinie 15:00, Atalanta wygrała w starciu na szczycie z Juventusem 1-0, natomiast Bologna z Łukaszem Skorupskim między słupkami pokonała Spezię 4-1.



Serie A - wyniki, tabela, terminarz



31. kolejka Włochy - Serie A

