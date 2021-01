Derby dla Lazio! Gospodarze nie dali szans swoim rywalom i pewnie wygrali 3-0. AS Roma nadal nie może przełamać się i wygrać w starciu przeciwko drużynie z czołówki Serie A.

Derby della Capitale czyli starcie o Rzym to jedno z najbardziej emocjonujących meczów derbowych w Europie. Rywalizacja pomiędzy Lazio a Romą jest bardzo zacięta i wielowątkowa, choć dzisiejsze spotkanie mocno ucierpiało wskutek zamkniętego stadionu.



Obecność kibiców na pewno dodatkowo zmobilizowałaby piłkarzy zwłaszcza, że obie ekipy znajdowały się ostatnio w dobrej formie. Dodatkowo - jak zauważył rzymski dziennik "Corriere dello Sport" - są to derby przyszłości. Roma zmienia bowiem swoje oblicze z nowym właścicielem, a Lazio przeszło 20 lat czekało na awans do fazy pucharowej Ligi Mistrzów i obecnie walczy o miejsce dające ponowny awans do Champions League.



Obie drużyny od samego początku ruszyły do ataku. Już w 7. minucie Ciro Immobile znalazł się w dobrej sytuacji i oddał strzał. Na posterunku znalazł się jednak Pau Lopez i złapał futbolówkę.

Dobrą interwencją kilka minut później popisał się również Pepe Reina i szybko rozpoczął kontratak Lazio. Finalnie po błędzie Rogera Ibaneza, który dał się wyprzedzić Manuelowi Lazzariemu, futbolówka trafiła do Immobile, a ten dopełnił formalności.



Zdjęcie Ciro Immobile nie dał szans Pau Lopezowi na interwencję / ETTORE FERRARI / PAP/EPA

"Biancocelesti" przeważali i po chwili ponownie potwierdzili swoją dominację. Lazzari popędził boczną strefą boiska i wygrał starcie z... Ibanezem. Włoch upadł, jednak szybko się pozbierał i zagrał do Luisa Alberto. Hiszpański pomocnik momentalnie huknął i umieścił piłkę w siatce.



Piłkarze nie zwalniali tempa i widzieliśmy akcje pod bramkami obu golkiperów. Zdecydowanie brakowało jednak dokładności i żadna z prób nie zakończyła się golem.



Obraz gry na początku drugiej połowy nie zmieniał się. Lazio nadal posiadało optyczną przewagę i długimi podaniami próbowało "rozerwać" formację obrony swoich rywali. Ataki zawodników Simone Inzaghiego z każdą kolejną minutą były coraz groźniejsze, lecz Lopez czujnie wybronił uderzenia Felipa Caicedo oraz Sergeja Milinkovicia-Savicia.

Hiszpański bramkarz był natomiast bezradny wobec kolejnej próby Luisa Alberto. Lazzari świetnie zabrał się z piłką, dograł do Jeana Akpy-Akpro, który momentalnie odegrał ją w kierunku pomocnika Lazio. Ten opanował futbolówkę i technicznym uderzeniem zdobył trzecią bramkę dla gospodarzy w tym spotkaniu.



Goście w obecnej kampanii mają spore problemy z grą przeciwko czołowym ekipom Serie A. Roma do tej pory zremisowała z Juventusem, Interem oraz Milanem, a także zaliczyła wysokie porażki z Atalantą i Napoli.



18. kolejka Włochy - Serie A

2021-01-15 20:45 | Stadion: Stadio Olimpico | Arbiter: Daniele Orsato Lazio Rzym AS Roma 3 0 DO PRZERWY 2-0 C. Immobile 14' Luis Alberto 23',67'

3 0 Lazio Rzym AS Roma López Mancini Ibañez Smalling Karsdorp Villar Pellegrini Mkhitaryan Spinazzola Veretout Džeko Reina Felipe Radu Acerbi Lazzari Milinković-Savić Alberto 2 Marušić Leiva Caicedo Immobile SKŁADY Lazio Rzym AS Roma Jose Manuel Reina Pau López Sabata 62′ 62′ 69′ 69′ Luiz Felipe Ramos Marchi 33′ 33′ 71′ 71′ Gianluca Mancini 20′ 20′ 83′ 83′ Ştefan Daniel Radu Roger Ibañez da Silva 45′ 45′ Francesco Acerbi 60′ 60′ Chris Smalling Manuel Lazzari Rick Karsdorp 12′ 12′ Sergej Milinković-Savić 60′ 60′ Gonzalo Villar del Fraile 23′, 67′ 23′, 67′ Romero Alconchel Luis Romero Lorenzo Pellegrini Adam Marušić 90′ 90′ Henrich Mchitarjan 63′ 63′ 65′ 65′ Lucas Pezzini Leiva 71′ 71′ Leonardo Spinazzola 66′ 66′ Felipe Caicedo 46′ 46′ Jordan Veretout 14′ 14′ 83′ 83′ Ciro Immobile Edin Dżeko REZERWOWI Marco Alia Daniel Cerantola Fuzato Alessio Furlanetto Simone Farelli Nicolò Armini Federico Fazio 69′ 69′ Patricio Gabarron Juan Jesus 83′ 83′ Wesley Hoedt Marash Kumbulla 66′ 66′ Jean-Daniel Akpa 71′ 71′ Bruno Peres Carlos Joaquín Correa 60′ 60′ Bryan Cristante 65′ 65′ Gonzalo Escalante Amadou Diawara Andreas Hoelgebaum Pereira 71′ 71′ Borja Mayoral Moya Senad Lulić 46′ 46′ 71′ 71′ Rodriguez Pedro Marco Parolo Carles Pérez Sayol 83′ 83′ Vedat Muriqi Suf Podgoreanu

STATYSTYKI Lazio Rzym AS Roma 3 0 Posiadanie piłki 39,7% 60,3% Strzały 11 5 Strzały na bramkę 11 1 Rzuty rożne 1 7 Faule 12 19 Spalone 4 2