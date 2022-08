Kuriozalne okoliczności transferu Polaka. Tego zażądał jego klub

Paweł Czechowski Serie A

Bartłomiej Drągowski nie ma łatwo podczas negocjacji dotyczących jego transferu z Fiorentiny do Spezii. Gdy wydawało się, że jego przenosiny są już pewne, florentczycy nagle zażądali od bramkarza... zrzeknięcia się pensji za lipiec i sierpień. Ten kryzys, jak informuje Gianluca Di Marzio, na szczęście udało się zażegnać, choć "Aquilotti" byli gotowi już do tego, by powrócić do tematu ściągnięcia golkipera Napoli, Alexa Mereta.

Zdjęcie Bartłomiej Drągowski na koniec negocjacji na linii Fiorentina - Spezia musiał się jeszcze sporo podenerwować... / ALBERTO PIZZOLI/ AFP / AFP