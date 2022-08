Transfer Arkadiusza Milika z Olympique Marsylia do Juventusu stał się już faktem! I choć jest to tylko transfer czasowy (roczne wypożyczenie), ten ruch trzeba traktować w kategorii sporego hitu! "Stara Dama" to bowiem jeden z największych klubów Europy, z którym napastnik reprezentacji Polski ma szanse powalczyć o trofea w tym sezonie.

Reklama

Arkadiusz Milik piłkarzem Juventusu. Zbigniew Boniek "wbił szpilkę" reprezentantowi Polski

Na transfer Arkadiusza Milika zareagował między innymi Zbigniew Boniek, który wykorzystał okazję, by przy okazji "wbić szpilkę" 28-latkowi. Były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej do swojego wpisu na Twitterze dołączył zrzut ekranu przedstawiający post Arkadiusza Milika sprzed roku, na którym ten zamieścił dwa serca w barwach Olympique Marsylia. - Szybko się dzisiaj można zakochać i odkochać. Powodzenia Arek - napisał wiceprezydent UEFA.

Przypomnijmy, że Zbigniew Boniek to były piłkarz Juventusu, którego barw bronił w latach 1982-85. Później trafił do AS Roma. Łącznie na boiskach Serie A strzelił 31 goli, a tytuł najskuteczniejszego Polaka na włoskich boiskach dzierży właśnie Arkadiusz Milik, który zdobył 38 bramek i w najbliższym czasie najprawdopodobniej jeszcze poprawi tę statystykę.