Kto myślał, że będzie tak źle? Przykra scena podczas meczu Zielińskiego

W bieżącej kampanii organizatorzy Superpucharu Włoch postanowili pójść w ślady swoich kolegów z Hiszpanii i nie tylko ponownie przenieśli turniej z Italii do Arabii Saudyjskiej, ale przede wszystkim wprowadzili format zmagań, w którym o trofeum walczą aż cztery drużyny.

Superpuchar Włoch z frekwencyjną klapą. Porażka organizatorów przy meczu Napoli - Fiorentina

Włoska redakcja Eurosportu podaje, że spotkanie obejrzało dokładnie 9762 osoby - a to nie jest pozytywną przesłanką przed drugim półfinałem, który odbędzie się już w piątek 19 stycznia.

Zmierzą się w nim ekipy Interu Mediolan oraz rzymskiego Lazio - pierwszy gwizdek usłyszymy dokładnie o godz. 20.00. O tej samej porze, tyle że w niedzielę, dojdzie do bezpośredniego starcia o trofeum - na drugiego finalistę już czeka wspominane wcześniej Napoli .

Superpuchar Włoch. Czy Piotr Zieliński zagra przeciwko... swojemu kolejnemu klubowi?

Co interesujące, od dłuższego czasu o "Zielu" krążą plotki dotyczące jego potencjalnego transferu do Interu, wcześniej zaś to samo miało miejsce w kontekście Lazio. Czy Polak zagra o Superpuchar Włoch z potencjalnym nowym pracodawcą? Niedzielny mecz może stać się ciekawym "przystankiem" przed kolejnymi miesiącami transferowych spekulacji...