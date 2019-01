- Fajnie zacząłem przygodę z Milanem, potwierdziłem dobrą dyspozycję. Jestem gotowy, jestem w formie, ale jeszcze dużo pracy przede mną - powiedział w TVP Sport Krzysztof Piątek, który we wtorek zapewnił AC Milan triumf 2-0 (2-0) nad SSC Napoli w Pucharze Włoch. Polski snajper zdobył swoje pierwsze gole w barwach "Rossonerich".

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Polacy w ligach zagranicznych - gol "Lewego", debiut Piątka (ZDJĘCIA ELEVEN SPORTS). Wideo Eleven Sports Serie A AC Milan - SSC Napoli 2-0 w ćwierćfinale Pucharu Włoch, Krzysztof Piątek bohaterem

- Jestem zadowolony z występu, ale sezon jest długi i mamy parę celów do zrealizowania. Już koncentrujemy się na następnym meczu - powiedział Krzysztof Piątek po zwycięstwie nad SSC Napoli.



Piątek jest objawieniem sezonu w Italii, najpierw trafiał jak najęty w barwach Genoa CFC, a teraz kapitalnie rozpoczął swoją przygodę z AC Milan.



- To dopiero pierwsze moje mecze w Mediolanie, a ja chcę utrzymać skuteczność przez cały czas. To też ważne dla zespołu. Dużo pracy jeszcze nas czeka, zobaczymy co będzie w niedzielę - skromnie podsumował nasz zawodnik.



Dziennikarz zapytał "El Pistolero" o jego wrażenia w Mediolanie po przyjściu do jednego z najsłynniejszych klubów świata.



Reklama

- Jestem napastnikiem, w każdym meczu chcę strzelać gole. Jeszcze dogrywam się z chłopakami, szukam lepsze współpracy na boisku i jeszcze mogę lepiej się ustawiać - mówił Polak.



Jaki jest jego sekret sukcesu? Bardzo prosty.



- Ciężko pracowałem w Polsce i we Włoszech. Byłem gotowy na wyzwania i jak mam szansę, to staram się ją wykorzystać - powiedział Piątek.



Nasz snajper gra z numerem "19" na plecach, choć chciał w Milanie zostać "9". Na ten numer, który w przeszłości nosiły legendy futbolu, Polak musi jednak zapracować.



- Ja wyraziłem chęć wzięcia dziewiątki. Dyrektorzy klubu powiedzieli mi, że jest tutaj taki zwyczaj, że dają "9" osobie, która na to zasługuje. Ja zrobię wszystko, żeby w przyszłości tę "9" wziąć - zakończył wywiad Krzysztof Piątek.



Za: TVP Sport

Zobacz wyniki Pucharu Włoch