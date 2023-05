Krzysztof Piątek wreszcie z golem w Serie A. Przełamanie Polaka

Paulo Sousa i jego Salernitana biły wszelkie rekordy w meczach bez porażki. Portugalczyk zanotował serię remisów i dziewięciu meczów bez porażki. Zbierał pochwały, przeszedł do historii swojego klubu. Zatrzymało go dopiero Empoli, które wygrało 2:1. I to mimo tego, że Krzysztof Piątek na pięć minut przed końcem meczu Salernitany z Empoli zdobył gola.