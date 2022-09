Krzysztof Piątek wraca do Serie A! Jest oficjalne potwierdzenie

Krzysztof Piątek w Serie A spędził już ostatnią wiosnę. Po półrocznym wypożyczeniu do Fiorentiny wrócił jednak do Herthy Berlin, z która wiąże go kontrakt do połowy 2025 roku. Ale nie na długo.

Reklama

Trener berlińskiego zespołu Sandro Schwarz nie obdarzył Polaka zaufaniem. W bieżącym sezonie "Il Pistolero" nie wybiegł na murawę ani razu. Było jasne, że tuż przed zamknięciem letniego okienka zmieni klubowe barwy.

Krzysztof Piątek ponownie w Serie A. Sezon 2022/23 spędzi w Salernitanie

Jeszcze kilkadziesiąt godzin temu duńskie media donosiły, że Piątek jest transferowym priorytetem FC Kopenhaga i wszystko wskazuje na to, że jesienią otworzy się przed nim szansa gry w fazie grupowej Ligi Mistrzów.

Sprawy potoczyły się jednak w innym kierunku. 27-letni zawodnik wraca do Serie A. Został wypożyczony na rok do Salernitany, a podpisana umowa zawiera opcję pierwokupu.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. SSC Napoli - US Lecce 1-1. SKRÓT. WIDEO (Eleven Sport) Eleven Sports

Polskiego napastnika oglądać będziemy w tym sezonie z numerem 99 na koszulce.

Przygoda Piątka z ekstraklasą Włoch rozpoczęła się latem 2018 roku. Został wówczas sprzedany z Cracovii do Genoa FC za 4,5 mln euro. Już pół roku później AC Milan odkupił go za 35 mln euro.

Pierwsza runda w ekipie z Mediolanu była w wykonaniu Polaka znakomita. Potem jednak systematycznie zaczął obniżać loty. Zimą 2020 roku został sprzedany do Herthy.

W Bundeslidze ani przez moment nie przypominał jednak zawodnika, który przez pewien czas był postrachem bramkarzy w Serie A.

ZOBACZ TAKŻE: