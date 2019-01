Krzysztof Piątek wybiegnie w podstawowym składzie AC Milan w ćwierćfinałowym meczu Pucharu Włoch przeciwko Napoli.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Piątek wysoko oceniony za mecz z Napoli. Wideo INTERIA.PL

We wtorek na San Siro dojdzie do drugiej konfrontacji AC Milan - Napoli w odstępie kilku dni. W sobotę te drużyny zmierzyły się w ramach 21. kolejki Serie A. Mecz zakończył się bezbramkowym remisem. W tym spotkaniu zadebiutował w barwach "Rossonerich" Krzysztof Piątek, który wszedł na boisko w 71. minucie za Patricka Cutrone. Mimo że grał krótko, to za swój występ zebrał pozytywne opinie.



W ostatnich dniach dużo działo się wokół Piątka i wydaje się, że trener Milanu Gennaro Gattuso postanowił dać mu trochę czasu na aklimatyzację w nowym otoczeniu i dlatego nie wystawił go w podstawowym składzie. Według włoskich mediów, we wtorek szkoleniowiec "Rossonerich" zamierza posłać Polaka do boju od pierwszej minuty. Cutrone wyląduje na ławce rezerwowych.



Zmian w wyjściowej "jedenastce" ma dokonać także trener Napoli Carlo Ancelotti. Niestety, roszady dotkną Polaków - Arkadiusza Milika i Piotra Zielińskiego.



Piątek w środę podpisał 4,5 letni kontrakt z Milanem. Genoa dostała za Piątka 35 mln euro plus kilka milionów w ewentualnych bonusach. 23-latek tym samym został najdrożej sprzedanym piłkarzem w historii.



Przewidywane składy:

Reklama

Milan: Donnarumma - Calabria, Romagnoli, Musacchio, Rodriguez - Kessie, Bakayoko, Paqueta - Suso, Piątek, Calhanoglu.



Napoli: Meret - Hysaj, Maksimović, Koulibaly, Ghoulam - Callejon, Allan, Diawara, Ruiz - Mertens, Insigne.

Terminarz 1/4 finału Pucharu Włoch