Krzysztof Piątek o krok od AC Milan! Polski napastnik pojawił się dziś rano w centrum treningowym "Rossonerich", gdzie przez kilka godzin przechodził testy medyczne. Zakończyły się one o 14.30. To oznacza, że podpisanie kontraktu jest coraz bliżej.

23-letni Piątek, który ma przejść z włoskiej Genoi do Milanu, tuż przed godziną 11 pojawił się w centrum treningowym mediolańczyków "La Madonnina". Pomyślnie przeszedł testy medyczne, po których ma podpisać 4,5-letni kontrakt z włoskim klubem.

Piątek, który latem przeszedł z Cracovii do Genoi, ma zasilić Milan za ok. 35-40 mln euro. To uczyni go najdroższym polskim piłkarzem w historii. Dotychczas palmę pierwszeństwa dzierżył Arkadiusz Milik, który w 2016 roku trafił z Ajaksu Amsterdam do Napoli za 32 mln euro.

Jak podają Włosi, Piątek mógłby zagrać już w najbliższą sobotę w meczu Milanu z Napoli, w którym grają Milik i Piotr Zieliński.

Na półmetku rozgrywek włoskiej ligi Piątek, który przebojem wdarł się do Serie A, ma już 13 bramek na koncie.



