Nie cichną spekulacje na temat najbliższej przyszłości Krzysztofa Piątka. Napastnik reprezentacji Polski cały czas cieszy się zainteresowaniem klubów angielskich. Wedle ostatnich doniesień do gry o pozyskanie "Il Pistolero" wkroczyli szefowie Newcastle United.

Jak informuje bulwarówka "The Sun", na pomysł sprowadzenia Piątka do Anglii wpadł menedżer Newcastle, Steve Bruce. Uznał, że obietnica występów w podstawowej jedenastce podziała na Polak jak wabik. Po sprowadzeniu do Milanu Zlatana Ibrahimovicia perspektywa regularnej gry jawi się bowiem dla 24-letniego snajpera mgliście.

"Sroki" - aktualnie zajmujące 13. miejsce w tabeli Premier League - mają w tym sezonie bardzo poważne problemy ze zdobywaniem bramek. W 21 kolejkach zespół strzelił zaledwie 20 goli. A tylko dwa trafienia były dziełem nominalnych napastników.

Angielski klub liczy na wypożyczenie Piątka z opcją pierwokupu po zakończeniu bieżących rozgrywek. To nie pierwszy klub z Wysp Brytyjskich, który wykazuje zainteresowanie tym zawodnikiem. Wcześniej przymierzany był także do Chelsea, Evertonu i Crystal Palace.

Dla "Il Pistolero" znakomita wiosna w barwach Milanu to już tylko wspomnienie. W letnich sparingach nie zdołał pokonać bramkarza rywali. Z kolei jesienią strzelił tylko cztery gole, w tym trzy z rzutu karnego. Kibice otwarcie zaczęli domagać się jego odejścia. Po pozyskaniu Ibrahimovicia zmiana barw przez Polaka - najpewniej czasowa - wydaje się nieunikniona...

UKi