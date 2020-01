Manchester United miał kontaktować się z AC Milan w sprawie możliwego transferu Krzysztofa Piątka. Taką informację podał David Ornstein z "The Athletic".

Ole Gunnar Solskjaer, trener "Czerwonych Diabłów", miał przyglądać się 24-letniemu napastnikowi już jakiś czas. Teraz ma jeszcze większy powód do poszukiwania snajpera, ponieważ poważnej kontuzji doznał Marcus Rashford, który będzie pauzować około dwóch miesięcy.

Klub z Old Traffod musi się jednak liczyć z konkurencją na rynku brytyjskim, ponieważ Polakiem interesuje się także Tottenham Hotspur, Newcastle United czy Aston Villa Birmingham.

Według "The Sun" Piątek nie trafi do "Kogutów", gdyż chce występować w zespole grającym w Lidze Mistrzów.

Z kolei "Tuttosport" podał, że Milan dał naszemu napastnikowi czas do końca tygodnia - czy zostaje i walczy o miejsce, czy odchodzi. W styczniu na San Siro wrócił już 38-letni Zlatan Ibrahimović i to on wychodzi w tym momencie w jedenastce "Rossoneri" w meczach Serie A.



Polak w tym sezonie w 18 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach strzelił cztery gole.



