Krzysztof Piątek jest już praktycznie piłkarzem AC Milan, uważają włoskie media. 23-letni napastnik przejdzie z Genoa CFC do AC Milan za 35 milionów euro, co będzie rekordem transferowym w przypadku polskiego piłkarza.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Krzysztof Piątek blisko Milanu. Wideo INTERIA.TV

Od kilku dni trwają negocjacje pomiędzy klubami w sprawie Piątka. We wtorek odbyła się kolejna tura rozmów, która miała przynieść rozstrzygnięcie.

Reklama

Po długich rozmowach Genoa i Milan doszły do consensusu. Piątek zmieni klub już w zimowym oknie transferowym. Ostatecznie będzie to sprzedaż tylko gotówkowa, a nie jak wcześniej pisano wiązana, z przejściem Andrei Bertolacciego z Mediolanu do Genui.

Napastnik będzie kosztować 35 milionów euro plus ewentualne bonusy. Piątek miał we wtorek wolne, podobnie jak cały zespół Cesare Prandellego, natomiast w środę ma pojechać do stolicy Lombardii, by przejść testy medyczne, które są ostatnim etapem w drodze do tej przeprowadzki.

Transfer Piątka będzie najdroższym w historii polskiej piłki.



Na razie liderem jest Arkadiusz Milik, który przechodząc z Ajaksu Amsterdam do Napoli kosztował 32 miliony euro.

Piątek do Serie A trafił dopiero przed tym sezonem. W 21 meczach w barwach Genoi strzelił 19 goli. W związku z dobrą formą strzelecką nazwisko Piątka było łączone z wieloma klubami jak nawet FC Barcelona czy Real Madryt.

Zobacz wyniki, terminarz i tabelę Serie A

Zdjęcie Krzysztof Piątek (na pierwszym planie) będzie bohaterem dużego transferu / Paolo Rattini / Getty Images

Pawo