Krzysztof Piątek z asystą w starciu z AS Roma. Miał trochę szczęścia

W ligowym starciu drużyny AS Roma z ekipą Salernitany nastąpił podział punktów. Kolejny remis zespołu Paulo Sousy zanotowany w tym sezonie to również zasługa polskiego napastnika gości Krzysztofa Piątka. Polski snajper miał udział przy golu na 1-2, zanotował - dość szczęśliwą - asystę. W ekipie AS Roma występ zaliczył z kolei Nicola Zalewski.