O spodziewanej transakcji informuje Gianluca Di Marzio. Wedle jego informacji Genoa będzie musiała zapłacić za Krzysztofa Piątka 17 mln euro (po ewentualnym okresie wypożyczenia). Kontrakt reprezentanta Polski z Herthą Berlin zachowuje ważność do połowy 2025 roku.

Do porozumienia doszło już między zainteresowanymi klubami. Aby transfer doszedł do skutku, piłkarz musi zaakceptować warunki kontraktu indywidualnego.





Krzysztof Piątek żegna się z Bundesligą

Pożegnanie Piątka z Bundesligą jest w zasadzie pewne od przynajmniej kilku miesięcy. Polak jesienią regularnie zawodził, zdobył dla berlińczyków tylko jedną bramkę. W efekcie szybko musiał pogodzić się ze statusem zmiennika.



W ostatnim czasie 26-latek przymierzany był do Galatasaray Stambuł. Teraz pojawia się opcja powrotu do Serie A.



To właśnie w Genui eksplodował snajperski potencjał Piątka. W pierwszej części sezonu 2018/19 strzelił aż 19 goli w 21 meczach. AC Milan zapłacił za niego wówczas 35 mln euro.



Jeśli prognozowany przez Di Marzio scenariusz doczeka się realizacji, Polak trafi pod trenerskie skrzydła wybitnego niegdyś snajpera - Andrija Szewczenki.

