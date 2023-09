Koszmarny występ Polaków. Pierwsza minuta i karny. Potem jeszcze sześć goli [WIDEO]

Naprzeciw siebie stanęły dwa zespoły, które w tym sezonie nie zaznały aż do dzisiaj zwycięstwa. Nie było jednak problemu ze wskazaniem faworyta. Każdy inny wynik niż wygrana Romy należałoby uznać przynajmniej za niespodziankę.

Spektakularna kanonada w Rzymie. Walukiewicz i Bereszyński na kolanach

Empoli zamyka tabelę, już teraz pozostając głównym kandydatem do spadku. Dla Romy był to dopiero pierwszy triumf w obecnym sezonie. We wcześniejszych potyczkach ekipa Jose Mourinho ugrała ledwie punkt.