Koszmarne wieści z Włoch. Zieliński w centrum konfliktu, media wieszczą koniec

Superpuchar Włoch był jedną z niewielu szans dla Napoli na sięgnięcie w tym sezonie po jakiekolwiek trofeum. Strata w Serie A do czołówki jest już praktycznie nie do odrobienia, a mało kto wierzy, że mistrza Włoch stać będzie na triumf w Lidze Mistrzów. Z Pucharu Włoch "Błękitni" odpadli już na etapie 1/8 finału po kompromitującej porażce z Frosinone .

Zieliński może zostać odesłany na trybuny do końca sezonu

Działacz jest wściekły na pomocnika, który nie zdecydował się na przedłużenie umowy. Zielińskiemu oferowano podwyżkę pensji, jednak i to nie przekonało go do pozostania w Neapolu. 29-latek jest już po słowie z Interem Mediolan i to właśnie tam ma przenieść się na zasadzie wolnego transferu latem. Jeszcze przed Superpucharem Włoch dziennikarze "Corriere dello Sport" informowali, że piłkarzowi grozi w tej sytuacji odstawienie od składu. Czarny scenariusz zdaje się potwierdzać.