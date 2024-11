W kiepskim stylu zakończył się październik dla Karola Linetty’ego oraz jego Torino. Polak wraz ze swoimi kolegami w czwartek wybrał się na trudny teren do Rzymu i przegrał pojedynek z AS Roma 0:1. Niestety jedyna bramka wpadła po poważnym błędzie reprezentanta naszego kraju, który wystawił piłkę na tacy Paulo Dybali. Za to spotkała go kara we włoskich mediach. Dziennikarze w Italii jednogłośnie wybrali 29-latka najgorszym graczem gości na boisku. Złe wieści na pewno dojdą do Michała Probierza.