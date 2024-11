To może wydawać się wręcz szokujące - jest już listopad, a AS Roma wciąż w sezonie 2024/25 nie wygrała ani jednego meczu na wyjeździe. Odnotujmy: 0:0 z Cagliari i Juventusem, 1:1 z Genoą, 0:1 z Elfsborgiem, 1:1 z Monzą, 1:5 z Fiorentiną, a w niedzielę 2:3 z Hellasem. Rzymski zespół znajduje się teraz na 11. miejscu w tabeli ligowej. 9 z 13 swoich punktów zdobył na Stadio Olimpico, tam jeszcze rezultaty wyglądają w miarę przyzwoicie, choć też nie są wybitne (3-0-2). Tabela obejmująca tylko starcia w delegacjach obnaża ten zespół - jest w niej dopiero na 15. pozycji.

Wspomniana konfrontacja z Hellasem nie przyniosła przełomu, ale zawsze trudniej o takowy, gdy w 13. minucie popełnia się wielki błąd skutkujący utratą gola. Mowa o Nicoli Zalewskim, który zrobił to, co na EURO 2024 przy trafieniu Holandii w spotkaniu przeciwko Polsce - zagrał piłkę w poprzek boiska, co często rodzi niebezpieczeństwo. Wykonał to tak źle technicznie, że piłka wpadła idealnie pod nogi Casperowi Tengstedtowi.