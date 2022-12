Paul Pogba pierwszy raz grał w Juventusie w latach 2012-16. Był bohaterem głośnego transferu do Manchesteru United, który zapłacił za niego 105 milionów euro. Na Wyspach Brytyjskich spędził sześć sezonów, "Czerwone Diabły" nie przedłużyły jego kontraktu. Francuz postanowił zatem wrócić do Turynu.

Kłopoty zdrowotne Pogby się nie kończą. Kiedy wróci na boisko?

Jego drugi etap w barwach "Starej Damy" nie jest jednak póki co udany. Dość powiedzieć, że w tym sezonie nie rozegrał jeszcze ani jednego meczu. Podczas lipcowego treningu doznał kontuzji kolana, która ciągnie się za nim do teraz. Zawodnik poddał się operacji, rezygnując z możliwości bycia powołanym na mistrzostwa świata w Katarze. W czasie turnieju udał się na urlop do Miami, by na miejscu wraz z klubowym fizjoterapeutą pracować nad swoim przygotowaniem fizycznym.