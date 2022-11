Kostić poprowadził Juventus do zwycięstwa nad Interem. Grali Szczęsny i Milik

W wyjściowym składzie Juventusu, co ostatnio jest normą, oprócz Szczęsnego, znalazł się też Milik. Polski napastnik zszedł jednak w 73. minucie. Zmienił go Federico Chiesa, który ostatnio wrócił do gry po 291 dniach. Ta przerwa była spowodowana zerwaniem więzadeł krzyżowych. Włoch pierwszy raz w tym sezonie zaprezentował się kilka dni temu, gdy wszedł na końcówkę przegranego 2-1 meczu z Paris Saint-Germain w Lidze Mistrzów. Teraz wystąpił pierwszy raz w lidze, zmieniając Milika.