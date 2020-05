Oficjalna strona Parmy podała, że dwóch piłkarzy zespołu uzyskało pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa. Gracze zostali poddani kwarantannie, a reszta zespołu wróci do grupowych treningów w poniedziałek.

Parma jest czwartym zespołem w Serie A, który poinformował o pozytywnych wynikach testów, podczas ostatnich badań w klubach. Koronawirusem ma być zakażonych dwóch piłkarzy, którzy obecnie znajdują się w izolacji.



- Klub Parma ogłasza, że w ostatnich dniach wszyscy piłkarze i pracownicy drużyny (w sumie około 60 osób) zostali poddani badaniom (wymazy i testy serologiczne), przed wznowieniem treningów. Wszyscy badani, oprócz dwóch piłkarzy, otrzymali wynik negatywny na obecność koronawirusa - możemy przeczytać w oficjalnym komunikacie.



- Zawodnicy otrzymali pozytywny wynik w pierwszym badaniu i negatywny w drugim, ich stan jest dobry i nie wykazują oni żadnych objawów. Obecnie przebywają w kwarantannie, a stan ich zdrowia jest monitorowany.



Reszta zespołu w poniedziałek rozpocznie zajęcia grupowe w Collecchio Sports Center, z zachowaniem szczególnych zasad bezpieczeństwa.



Wcześniej o pozytywnych wynikach badań poinformowali Sampdoria, Fiorentina i Torino. W "Dorii" zakażonych było czterech zawodników, jednak wszyscy powrócili już do zdrowia i również wezmą udział w poniedziałkowych treningach.

Lekarz drużyny z Florencji Luca Pengue oświadczył niedawno, że w "Violi" stwierdzono trzy zakażenia. Piłkarze również nie wykazywali objawów i znajdują się w kwarantannie.



Drużyny Serie A mają zgodę na powrót do grupowych treningów, natomiast nadal nieznany jest termin wznowienia rozgrywek. Te zostały przerwane 9 marca i póki co ich powrót planowany jest na 13 czerwca, choć na razie brak oficjalnych komunikatów.



Na Półwyspie Apenińskim do tej pory stwierdzono ponad 220 tysięcy przypadków zakażenia, natomiast wirus zabił ponad 30 tysięcy osób. W ostatnich dniach sytuacja we Włoszech zdaje się nieco poprawiać i regularnie spada liczba aktywnych przypadków.



W tabeli ligi włoskiej prowadzi Juventus. Na 2. miejscu znajduje się Lazio, a podium uzupełnia Inter. Parma zajmuje 9. miejsce i ma zaległy mecz do rozegrania.



