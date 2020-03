Wojciech Szczęsny, podobnie jak pozostali piłkarze Juventusu, musiał poddać się kwarantannie, po tym jak Daniele Rugani otrzymał pozytywny wynik badań na koronawirusa. Żona golkipera mistrza Włoch Marina Łuczenko-Szczęsna przeżywa rozłąkę z ukochanym. "Wychodzi na to, że nasza rodzina nieprędko będzie w komplecie" - napisała na Instagramie.

W ubiegłym tygodniu, w środę 11 marca, Juventus zakomunikował, że Rugani jest zarażony koronawirusem. Cała ekipa "Starej Damy" musiała więc poddać się dwutygodniowej kwarantannie. Szczęsny jest więc na jej półmetku i w ciągu najbliższych kilku dni nie zobaczy się z najbliższymi.

Dwa dni temu potwierdzono, że zakażony jest też inny piłkarz Juventusu, Francuz Blaise Matuidi.



"Mimo uśmiechu, w sercu strach, niepewność i totalna bezradność. Wychodzi na to, że nasza rodzina nieprędko będzie w komplecie. Lepiej jest tym, którzy ten trudny czas mogą przechodzić razem z najbliższymi. Myślę, że ten tragiczny okres uświadomi wielu z nas, co tak naprawdę w życiu jest ważne. Życzę Wam zdrowia i bardzo Was proszę nie traćcie pogody ducha, mimo wszystko. Dbajcie o siebie. PS. Ogromne wyrazy szacunku dla wszystkich, którzy nie mogą zostać w domu, a dzięki którym nasz kraj funkcjonuje i walczy - uważajcie na siebie!!! Dziękuję. A jak u Was nastroje?" - napisała Marina w poście na Instagramie, zamieszczając zdjęcie z synem Liamem.

Jej post skomentował sam Szczęsny. "Głowa do góry i cierpliwości. Niedługo nadrobimy wszystkie zaległości" - zapewnił ukochaną.

Marina to znana wokalistka, która ma za sobą także występy w serialach telewizyjnych. Urodzona na terytorium obecnej Ukrainy wokalista poślubiła Szczęsnego w 2016 roku.

Zdjęcie Rodzina Szczęsnych: Marina, Wojciech i mały Liam / JANEK SKARZYNSKI / AFP / AFP