Wznowienie rozgrywek Serie A było do niedawna jednym z najczęściej dyskutowanych tematów we włoskich mediach. Dokładna data powrotu do grania wydaje się powoli klarować, o czym poinformował Włoski Związek Piłki Nożnej (FIGC).

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Piękne wsparcie dla Bartłomieja Drągowskiego. Oto Agnieszka Abramczyk. Wideo INTERIA.TV

Serie A było pierwszą ligą w Europie, która została sparaliżowana przez epidemię koronawirusa. Decyzja o zawieszeniu rozgrywek przyszła Włochom ciężko, ale ostatecznie zdecydowano się przerwać regularne granie 9 marca.

Reklama

Początkowo wszelkie koncepcje wznowienia rozgrywek były czystymi hipotezami. Wszystko było zależne od decyzji premiera Włoch Giuseppe Conte, który wprowadził dekret zamykający niemal całe Włochy, w celu zahamowania epidemii.

Radykalne środki zaczynają powoli przynosić efekty. Na Półwyspie Apenińskim nadal dochodzi do sporej ilości zarażeń i zgonów, zmniejsza się jednak liczba aktywnych przypadków, jak i również coraz mniej zakażonych przebywa na intensywnej terapii. W ostatnich dniach wzrosła także liczba osób wyzdrowiałych.

Serie A musi wznowić "produkcję"

Włoska kwarantanna trwa już przeszło dwa miesiące i politycy zaczęli powoli tworzyć plan powrotu do nowej rzeczywistości. Premier kraju stwierdził, że luzowanie obostrzeń najprawdopodobniej rozpocznie się po 4 maja i wtedy również do treningów mieliby powrócić piłkarze Serie A.

Rozgrywki ligowy miałyby się natomiast rozpocząć na początku czerwca. FIGC (włoskie stowarzyszenie piłki nożnej) zaczęło pracować nad tym, aby ewentualny powrót do grania był zgodny z prawem. Póki co nacisk kładziony jest na Serie A i B, ale również ligi półzawodowe i amatorskie również miałyby wówczas wrócić do funkcjonowania.

- Serie A musi zostać wznowiona również przez względy ekonomiczne. Liga musi zacząć "produkować" i sprzedawać wspierając włoską gospodarkę, jako jej ważny produkt. Wznowienie rozgrywek na początku czerwca jest coraz bardziej prawdopodobne - stwierdził Cosimo Sibilia wiceprezes FIGC, cytowany przez "football-italia.net".

Zdjęcie Adriano Galliani (pierwszy z lewej), i Silvio Berlusconi (w środku) / AFP

Podobnego zdania jest znany kibicom Milanu - obecny CEO Monzy - Adriano Galliani. Włoch stwierdził, że przeciąganie zamrożenia ligi może spowodować bankructwo wielu klubów. Słowa Sibilli urealnia także wypowiedź ministra zdrowia Vincenzo Spadafory, który niedawno przyznał, że decyzja dotycząca Serie A zapadnie w przeciągu kilku dni.

Czyste szaleństwo

Nie wszystkie drużyny w lidze popierają jednak to rozwiązanie. Swoją niechęć do wznowienia rozgrywek manifestował na początku miesiąca prezydent Sampdorii Enrico Preziosi, a również niedawno wątpliwości co ponownego przystąpienia do rozgrywek wyraził właściciel Brescii Massimo Cellino.

Włoski przedsiębiorca przyznał, że on również został pozytywnie przebadany na COVID-19, a wznowienie rozgrywek byłoby czystym szaleństwem. Brescia jest również jednym z najbardziej dotkniętych przez koronawirusa miast w całej Italii.

Wcześniej Preziosi wskazał również na inny fakt. Właściciel "Dorii" nie wyobraża sobie, że piłkarze wcześniej dotknięci zarażeniem nie będą mieli tego z tyłu głowy. Klub z Genui był jednym z najbardziej poszkodowanych z powodu wirusa zespołów w lidze. W Sampdorii zakażonych było aż siedmiu piłkarzy: Bartosz Bereszyński, Fabio Deapoli, Omar Colley, Albin Ekdal, Antonino La Gumina, Morten Thorsby, Manolo Gabbiadini oraz klubowy lekarz Amedeo Baldari.

Kwestie bezpieczeństwa

Większość zakażonych zawodników w lidze pokonało już wirusa. O wyzdrowieniach poinformowali między innymi Bereszyński, Paulo Dybala czy Patrick Cutrone. Nie wszyscy zawodnicy są jednak zdrowi. Nadal zarażony wirusem jest bramkarz Atalanty Bergamo - Marco Sportiello, który już przeszło miesiąc zmaga się z chorobą.

Spadafora przyznał także, że wznowienie treningów wymaga przygotowania rygorystycznych zasad bezpieczeństwa. Minister poprosił władze ligi oraz kluby, aby przygotowały swoje propozycje jak teraz mogłyby wyglądać zajęcia.

Samo ministerstwo również rozpoczęło niedawno opracowywanie własnych wytycznych, mając na uwadze zdanie klubów i ekspertów: - Dokładnie analizujemy wszystkie propozycje. Na każdym spotkaniu dyskutujemy o możliwościach zapewnienia jak największego bezpieczeństwa piłkarzom i trenerom - przyznał Spadafora po niedawnym spotkaniu z przedstawicielami klubów.

Mecz piłkarski jednym z powodów epidemii? "To była bomba biologiczna"



Do zakończenia sezonu pozostało jeszcze 12 kolejek. Obecna kampania Serie A jest jedną z lepszych w ostatnich latach. Piłkarze grali na bardzo wysokim poziomie i nie obyło się również bez niespodziewanych kandydatów do zdobycia mistrzostwa. Przed przerwaniem rozgrywek na największego rywala Juventusu wyrastało Lazio, które nie przegrało 21 ostatnich spotkań w lidze.

"Stara Dama" po wygranej z Interem objęła prowadzenie w Serie A, mając punkt przewagi nad drugą ekipą z Rzymu. Podium zamyka Inter, który do Lazio traci osiem "oczek", ale ma także zaległe spotkanie do rozegrania.

Zobacz tabelę Serie A





Zdjęcie Pamiętaj! / INTERIA.PL

Przemysław Augustyn