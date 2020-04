Kolejny zagraniczny zawodnik Juventusu wyjechał z Turynu. Według doniesień portalu "Calciomercato" Wojciech Szczęsny powrócił do Polski.

Wojciech Szczęsny jest ósmym zawodnikiem "Starej Damy", który wrócił do swojego kraju. Wcześniej uczynili to m.in. Gonzalo Higuain, Douglas Costa, Miralem Pjanić, Sami Khedira czy Cristiano Ronaldo.



Piłkarze Serie A przez najbliższy czas na pewno nie wrócą do regularnych treningów. Same rozgrywki ligi włoskiej również nie zostaną wznowione 3 maja, jak pierwotnie planowano.



W Piemoncie (rejonie, w którym położony jest Turyn) odnotowano do tej pory powyżej 10 tysięcy przypadków zakażenia koronawirusem.



